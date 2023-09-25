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Чтобы максимально эффективно бороться с американскими танками «Абрамс», которые уже поступили в распоряжение ВСУ, командование российских войск должно дать возможность проявлять больше инициативны низовым командирам. Кроме того, следует повысить эффективность разведки с применением БПЛА и других воздушно-космических средств, рассказал порталу News.ru военный эксперт Владимир Прохватилов.

Он отметил, что инициатива низовых командиров позволит избежать военной бюрократии и проволочек. Танки будут поражаться сразу после их обнаружения разведывательными дронами. В качестве оружия поражения вполне могут использоваться барражирующие боеприпасы «Ланцет», способные расправляться с любой бронетехникой.

Про мнению Прохватилова, ВСУ с помощью «Абрамсов» получат возможность продолжать свое медленное контрнаступление. Однако что-то кардинально изменить на поле боя эти танки не помогут.

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