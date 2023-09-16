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Ракетные атаки на Крым объясняются просто – западные спецслужбы хорошо понимают, что именно Черноморский флот России будет освобождать Одессу и Николаев. Поэтому они дали Киеву карт-бланш для ударов по полуострову.

На Крым, по мнению политолога Александра Михайлова, будут направлены и атаки с применением новых ракет ATACMS, которые Киев вполне может получить в ближайшие недели.

«Я думаю, что ракеты, которые с дальностью 300 километров будут поставляться, они будут направлены именно на территорию Крыма. Потому что у западных кураторов есть такая установка, которую дают Украине, не стрелять по каноническим территориям России. Соответственно, по Крыму дано полное добро», – цитирует эксперта «Царьград».

Михайлов пояснил, что цель Украины – взять Крым в клещи, чтобы не дать возможности Черноморскому флоту действовать максимально эффективно. Но сделать это совсем не так просто, как кажется Киеву и его западным кураторам. Россия оперативно перестраивает оборону под новые угрозы и не позволит окружить полуостров.

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