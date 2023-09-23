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Соединенные Штаты играют с Украиной поддавки, чтобы она отвязалась и не выставляла новых требований, уверен глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. На радио «Комсомольская правда» эксперт прокомментировал решение президента США Джо Байдена передать Киеву «небольшое количество» ракет ATACMS.

«Американцы обещают дальнобойные боеприпасы для своих передвижных комплексов еще с декабря прошлого года, когда Зеленский к Байдену приезжал на Рождество, вот сейчас сентября 2023-го и вот вчера пообещали 10 штук ракет, демонстративно поставить, чтобы отвязались наконец украинцы со своими этими требованиями», – пояснил аналитик.

Также он отметил, что Европа и США давно обещают военную авиацию Украине, но за 1,5 года в распоряжении ВСУ не появилось ни одного самолета. Также ЕС перестал отправлять в Киев технику и тяжелое вооружение, так как склады европейских стран опустели из-за непрекращающихся украинских требований.

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