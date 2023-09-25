23 сентября на Украину прибыла первая партия американских танков Abrams. Вот только они ничего не смогут изменить в противостоянии, так как не приспособлены для боевых действий в зоне СВО, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что вес около 70 тонн сделает «Абрамсы» непригодными для использования во время осенних дождей на Украине. Танки будут застревать в грязи и тем самым превращаться в простую мишень для российской артиллерии, операторов ПТРК «Корнет» и прочих боевых систем.

«Ничего выдающегося у этих танков нет. Калибр у них 120 миллиметров, у наших – 125. Нет автоматического заряжения. Экипаж из четырех человек вместо трех, как у нас. У него неплохая броня, но она не может выдержать наших “Хризантем”, “Корнетов”, “Фаготов”», – рассказал полковник запаса.

Также он напомнил, что «Абрамсы» США использовали в Сирии и Ираке и там эти танки очень часто горели. То же самое их ожидает и на Украине. Поэтому изменить ход боевых действий они не смогут, но вот имидж американского ВПК сильно пошатнется.