Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью «Пятому каналу» рассказал, спасут ли украинскую армию танки Abrams. Напомним, США пообещали отправить первую партию этих боевых машин Киеву уже в ближайшие дни.

Аналитик отметил, что даже руководитель Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов призвал не ждать от «Абрамсов» чудес. И он абсолютно прав, так как американские боевые машины будут уничтожены также же эффективно и быстро, как британские Challenger 2 или немецкие Leopard 2.

«Абрамсы» способны оказать минимальную помощь, если ВСУ разработают сверхсекретные операции с их участием. Но у Киева недостаточно опыта для стратегического планирования, поэтому ожидать чего-то из ряда вон выходящего не стоит.

Единственный способ сохранить танки из США, считает Кнутов, это спрятать их на закрытых позициях и использовать для нанесения ударов из пушек, как САУ. Но для этого совсем не обязательно было везти на Украину «Абрамсы», самоходных артиллерийских установок у ВСУ хватает и без них.