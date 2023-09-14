Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Современное российское вооружение сильно отличается от западного, причем в лучшую сторону, рассказал “Пятому каналу” военный эксперт Юрий Кнутов.

Военно-промышленный комплекс за последние годы сделал несколько решительных шагов вперед, что позволило превзойти Североатлантический альянс.

Так, во многих российских танках используется автомат заряжания, который значительно управляет процесс управления огнем. На западе танкисты все еще заряжают снаряды по старинке, то есть вручную.

Имеют огромные отличия от западных и российские беспилотные аппараты. Так, уже нашумевший в экспертной среде «Ланцет» имеет такую аэродинамическую схему, которая нигде в мире больше не применяется.

Главной особенностью вертолетов ВС РФ являются колесные шасси. На Западе ранее практически во всех моделях использовались лыжи, не дающее возможности садиться где угодно. Но сейчас НАТО тоже все чаще применяет колеса.

Вам может понравиться

Депутат Миронов предложил расширить зону действия СВО после ударов ВСУ по Севастополю

Россия должна расширить зону проведения специальной военной операции за пределы Новороссии. Обстрел Севастополя является неоспоримым аргументом в пользу такого решения, заявил депутат Госдумы, руководитель партии «Справедливая Россия — За правду!»

Опубликовано видео сильного пожара в Севастополе после ракетной атаки ВСУ

В Сети появились кадры мощного взрыва и пожара в Севастополе после второй ночной атаки ВСУ. Удар наносился ракетным вооружением, сообщил тг-канал Mash. По имеющейся на данный момент информации, пожар начался

Раскрыт сценарий освобождения Одессы. Киев перебрасывает в город крупные силы

Президент Украины Владимир Зеленский приказал передислоцировать 50 тысяч боевиков ВСУ из западных регионов в Одессу, заявляют источники в ОП. Военный эксперт Василий Дандыкин отмечает, что таким образом украинский лидер раскрыл