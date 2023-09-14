Современное российское вооружение сильно отличается от западного, причем в лучшую сторону, рассказал “Пятому каналу” военный эксперт Юрий Кнутов.

Военно-промышленный комплекс за последние годы сделал несколько решительных шагов вперед, что позволило превзойти Североатлантический альянс.

Так, во многих российских танках используется автомат заряжания, который значительно управляет процесс управления огнем. На западе танкисты все еще заряжают снаряды по старинке, то есть вручную.

Имеют огромные отличия от западных и российские беспилотные аппараты. Так, уже нашумевший в экспертной среде «Ланцет» имеет такую аэродинамическую схему, которая нигде в мире больше не применяется.

Главной особенностью вертолетов ВС РФ являются колесные шасси. На Западе ранее практически во всех моделях использовались лыжи, не дающее возможности садиться где угодно. Но сейчас НАТО тоже все чаще применяет колеса.