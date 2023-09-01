Киев уже дважды проводил террористические атаки на Крымский мост, но разрушить сооружение ему не удалось. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский будет просить у США и их союзников по НАТО ракеты с большим радиусом действия, уверен каперанг запаса Владимир Гундаров.

Так он прокомментировал призыв американского генерала Бена Ходжеса разрушить мост и заблокировать возможность его использования российскими военными.

«ВСУ считают, что Крымский мост надо обстреливать ракетами. Но он защищен у нас с земли, с воздуха, и в подводной среде. Поэтому в отличие от беспилотников эти ракеты сбивать будет даже легче, чем беспилотники», – цитирует военного эксперта портал News.ru.

Сейчас морские беспилотники ВСУ не смогут подойти к опорам моста, которые защищены боновыми заграждениями и перекрывшими часть акватории старыми баржами. Кроме того, ПВО РФ хорошо справляется с уничтожением летательных аппаратов.

Гундаров отметил, что Ходжесу можно сделать несколько встречных предложений. К примеру, уничтожить мост Патона в Киеве или другие инфраструктурные объекты в украинской столице.