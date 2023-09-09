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Военный эксперт Борис Рожин подробно рассказал о ситуации на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции по состоянию на вечер 9 сентября.

Он отметил, что ВСУ пока не пытаются повторять попытки прорыва у населенного пункта Пятихатки. Также противник не в состоянии полностью занять село Работино на Запорожском направлении, его часть остается в серой зоне.

Село Вербовое также контролируется российскими ВС. При этом по направлению к нему к востоку от Работино продолжаются ожесточенные бои.

На Артемовском направлении основные события происходят у Клещеевки. Там боевики ВСУ пытаются выбить российские ВС из населенного пункта, продолжая весьма интенсивные атаки. Кроме того, боевые действия не прекращаются под Курдюмовкой, которую контролируют российские военные и Андреевкой, часть которой находится в серой зоне.

В районе Купянска все еще идут бои за Синьковку, расположенную всего в 6 километрах от города. Кроме того, российские ВС давят на Петропавловку и предпринимают меры, чтобы расширить плацдарм у Масютовки для дальнейшего продвижения вперед.

На Времьевском выступе у населенных пунктов Старомайорское и Урожайное идут позиционные бои, у ВСУ не получается продвижение. Под Новодонецким противник давит, но шансов прорвать оборону у него нет.

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