Практически все, что имеет в своем распоряжении украинская армия, поступает из западных стран. Причем речь идет не только о вооружении и боеприпасах. США и их союзники снабжают Киев обмундированием и снаряжением, средствами наблюдения и связи, пищевым довольствием и прочим.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что если эти поставки прекратятся, Украина продержится не больше двух-трех недель. После этого армия будет настолько ослаблена, что ее можно будет брать голыми руками.

«Есть мнение, что, даже если Украине будут поставлять вполовину меньше от того, что приходит сейчас, Россия возьмет под контроль новые регионы», — добавил капитан первого ранга запаса.

Напомним, ранее обозреватель Питер Хитченс заявил, что Запад ошибочно представил конфликт между Украиной и Россией «битвой добра и зла». При этом в качестве «добра» он выбрал совсем не ту сторону. Если бы не это заблуждение, то противостояние давно можно было бы завершить.