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Российские военнослужащие готовы сжигать танки Abrams M1A1, которые в ближайшее время появятся в зоне проведения спецоперации. Командир взвода с позывным «Жук» рассказал «Известиям», что бойцам известны все уязвимости этих боевых машин.

Самые слабые места основных боевых танков армии США – это расположенный в задней части башни люк, а также борта. Кроме того, ОБТ обладают слишком большим весом, что само по себе является их уязвимостью.

«Из-за веса и из-за нашей земли, сейчас пойдут дожди, всем это известно, и они будут тонуть в грязи. Наши танки проходят быстрее и мощнее», — сообщил «Жук».

Ранее эксперты также отмечали, что застрявшие в грязи «Абрамсы» превратятся в легкую неподвижную мишень, которую можно будет легко расстрелять из ПТРК или артиллерии.

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