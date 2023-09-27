20 сентября соседи военного эксперта Константина Сивкова обнаружили у его двери свиную голову. Сам аналитик на тот момент находился в отпуске. Позже он рассказал, что ему позвонили с требованием «правильно себя вести» в медиапространстве.

Телеграм-канал «112» также рассказал, что 26 сентября свиную голову в пакете подбросили политтехнологу Тимофею Сергейцеву, который неоднократно заявлял о получении угроз от неизвестных лиц. Стоит упомянуть, что Служба безопасности Украины объявила обозревателя в международный розыск и обвиняет его в публикации антиукраинских статей.

19 сентября был задержан курьер, который принес посылку фотокорреспонденту агентства ТАСС Михаилу Терещенко. В ней опять же находилась свиная голова. Мало того, у курьера было еще 4 таких послания, кому именно он должен был их доставить, неизвестно.