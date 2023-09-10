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В населенном пункте Ольшаница в Киевской области возник серьезный пожар на территории крупной воинской части. Тг-канал «Военная хроника» сообщил, что причиной могла стать серия атак российских ВС, которая была проведена с ночи 10 сентября.

Отмечается, что часть построена в районе, где ранее располагался 20-й арсенал инженерных войск ВСУ. Кроме того, в непосредственной близости от объекта находятся нефтебаза и железнодорожная станция. Это создает дополнительные риски расширения возгорания.

Напомним, в ночь на 10 сентября российские ВСУ атаковали Киев и область беспилотными аппаратами «Герань». Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил о прилетах в четырех районах города, а также о пожарах, вспыхнувших на месте ударов.

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