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Боевики ВСУ бросают тела погибших сослуживцев, не собирая ни патриотических добровольцев, ни насильно мобилизованных на улицах. Исключение они делают только для наемников из стран НАТО, рассказал военный корреспондент Александр Яремчук.

По его словам, в жаркую погоду от гниющих тел разносится ужасающий запах. Российские военные неоднократно пытались собирать трупы и вывозить их, чтобы идентифицировать и захоронить, но украинская сторона не дает делать этого, накрывая подразделения артиллерийскими ударами.

В составе ВС РФ постоянно работают группы, которые делают работу украинской стороны. Они собирают трупы врагов, предпринимают попытки установить личности погибших. Затем осуществляется захоронение тел. Также бойцы ищут важные документы или личные вещи, способные указать на дальнейшие действия противника в зоне СВО.

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