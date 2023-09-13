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Первый британский танк «Челленджер 2» был сперва обездвижен выстрелом из старой, но надежной советской артиллерийской установки Д-20. Только потом его добили бойцы из противотанкового ракетного комплекса «Корнет», рассказал порталу News.ru военный корреспондент Семен Пегов.

Он отметил, что расчет гаубицы сыграл ключевую роль в уничтожении первого «непобедимого» танка из Великобритании. 152-миллиметровое оружие сбило с боевой машины гусеницу, из-за чего она прекратила движение. Попасть по неподвижному танку из ПТРК «Корнет» было уже делом техники.

«Чаще всего подвиг — дело комплексное и коллективное, особенно если речь идет о подбитой технике», – сообщил военкор.

В 1994 году был уничтожен первый и до нынешних времен единственный Challenger 2. В ходе боевых действий в Персидском заливе он попал под «дружественный огонь». Именно поэтому Британия позиционировала боевую машину как неуязвимую. Однако на Украине буквально за пару дней было уничтожено сразу два таких танка, что позволило развеять мифы.

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