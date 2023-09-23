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Военкор Андрей Руденко опубликовал в своем Телеграм-канале информацию о взятии российскими бойцами населенного пункта Клещеевка. Он выложил видео, где видны тела погибших бойцов ВСУ, которые, как отметил Руденко, являлись очередным «пушечным мясом» киевского режима. «Клещеевка за нами, все атаки отбиваем, крушим нацистов пачками», — написал военный корреспондент.

Ранее Руденко опубликовал кадры уничтожения скопления вражеской силы в районе Клещеевки. Он подчеркнул, что войска противника несут колоссальные потери, но представители киевского режима скрывают этот факт от украинского народа. Украинские националисты уверены, что на фронте ВСУ смогут добиться успехов.

Ранее о больших потерях ВСУ заявлял заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он отмечал, что слова президента Украины Владимира Зеленского о полном контроле ВСУ над Клещеевкой не соответствуют действительности.

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