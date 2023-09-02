Военкор Андрей Руденко выложил в Сеть видеозапись удара российских ракетных войск по штабу ВСУ в Красноармейске. Он уточнил, что удар наносился двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Съемка велась с разведывательного
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Военкор Андрей Руденко выложил в Сеть видеозапись удара российских ракетных войск по штабу ВСУ в Красноармейске.

Он уточнил, что удар наносился двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Съемка велась с разведывательного беспилотного аппарата.

По словам военкора, в штабе как раз проходило совещание с участием высокопоставленных офицеров украинской армии. Данные о погибших и раненых пока не поступали.

На кадрах записи видно, как в здании командного пункта один за другим происходят два сильных взрыва. Через несколько мгновений стены строения обрушиваются.

Город Красноармейск находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

1 сентября около 23:40 ВСУ пытались атаковать Крымский мост с применением безэкипажных катеров. Все дроны уничтожены, цели они не достигли.

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