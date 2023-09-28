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Боевики ВСУ пытались пойти на хитрость и атаковать российские позиции под видом сдачи в плен. Однако добровольческий отряд БАРС-16 «Кубань» разгадал планы противника.

Командир батальона с позывным «Зенит» рассказал военному корреспонденту Руденко, что боевики заявили о желании сдаться и вплотную подошли к позициям отряда «Кубань». С минимального расстояния они вдруг открыли огонь. Но российские бойцы были к этому готовы, поэтому завязался бой.

В результате один украинский боевик оказался в плену, еще восемь ликвидированы. Попытка усыпить бдительность российских военных завершилась провалом, обошлось без серьезных последствий для добровольцев.

Подобные эпизоды могут возникать и в будущем, отмечает военкор. Он поясняет, что украинцы часто сдаются целыми взводами, поэтому российские бойцы могут расслабиться и попасться на хитрость врага. В подобных ситуациях лучше проявлять бдительность до того момента, пока боевики действительно не окажутся в плену и без оружия.

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