Российские ВС необходимо насыщать противотанковыми ракетными комплексами, чтобы упростить задачу уничтожения американских танков «Абрамс», уверен военный корреспондент Александр Коц.

Он напомнил, что «Абрамсы» применялись в Персидской войне в 1990-1991 годах. Тогда было уничтожено 23 таких боевых машины. Еще 45 танков сожгли хуситы в противостоянии с Саудовской Аравией. Также более сотни единиц бронетехники было уничтожено в первые 2 года войны в Ираке в 2003-2011 гг.

Танки успешно уничтожались ПТРК «Конкурс» и «Корнет», поэтому этих и других комплексов в российской армии должно быть столько же, сколько в распоряжении ВСУ американских «Джавелинов».

Военнослужащие ВС РФ уже ждут прибытия на фронт «Абрамсов», чтобы продемонстрировать всему миру, как горят эти американские танки. Боевые машины ожидает та же судьба, что и немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры», не сумевшие обеспечить даже минимальное преимущество украинской армии.