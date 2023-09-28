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Российские ВС необходимо насыщать противотанковыми ракетными комплексами, чтобы упростить задачу уничтожения американских танков «Абрамс», уверен военный корреспондент Александр Коц.

Он напомнил, что «Абрамсы» применялись в Персидской войне в 1990-1991 годах. Тогда было уничтожено 23 таких боевых машины. Еще 45 танков сожгли хуситы в противостоянии с Саудовской Аравией. Также более сотни единиц бронетехники было уничтожено в первые 2 года войны в Ираке в 2003-2011 гг.

Танки успешно уничтожались ПТРК «Конкурс» и «Корнет», поэтому этих и других комплексов в российской армии должно быть столько же, сколько в распоряжении ВСУ американских «Джавелинов».

Военнослужащие ВС РФ уже ждут прибытия на фронт «Абрамсов», чтобы продемонстрировать всему миру, как горят эти американские танки. Боевые машины ожидает та же судьба, что и немецкие «Леопарды» и британские «Челленджеры», не сумевшие обеспечить даже минимальное преимущество украинской армии.

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