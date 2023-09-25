Фотографии и видео уничтоженного минувшей ночью отеля «Одесса» и морского вокзала опубликовал в своем тг-канале военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что официального сообщения об Минобороны РФ об этой атаке пока не поступало.

По словам спикера ВСУ Натальи Гуменюк, по морвокзалу и отелю прилетели ракеты «Калибр». Здание гостиницы, которое якобы с 2011 года пустовало, выгорело с 3 по 16 этаж. Однако заявлений киевской стороны о неработающем отеле – это лукавство, так как в нем располагался резервный штаб Военно-морских сил.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что в гостиницу вполне могла попасть и зенитная ракета. На одном из фото видны плавающие в море обломки дрона-камикадзе «Герань-2», но в Киеве заявляют, что все беспилотники были сбиты. Следовательно, один из них ПВО атаковала прямо у отеля «Одесса» и вполне могла попасть по нему.