Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
2
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Фотографии и видео уничтоженного минувшей ночью отеля «Одесса» и морского вокзала опубликовал в своем тг-канале военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что официального сообщения об Минобороны РФ об этой атаке пока не поступало.

По словам спикера ВСУ Натальи Гуменюк, по морвокзалу и отелю прилетели ракеты «Калибр». Здание гостиницы, которое якобы с 2011 года пустовало, выгорело с 3 по 16 этаж. Однако заявлений киевской стороны о неработающем отеле – это лукавство, так как в нем располагался резервный штаб Военно-морских сил.

Военный эксперт Борис Рожин отметил, что в гостиницу вполне могла попасть и зенитная ракета. На одном из фото видны плавающие в море обломки дрона-камикадзе «Герань-2», но в Киеве заявляют, что все беспилотники были сбиты. Следовательно, один из них ПВО атаковала прямо у отеля «Одесса» и вполне могла попасть по нему.

Вам может понравиться

Голландского депутата возмутило чествование эсэсовца в Канаде

Депутат голландской партии «Форум за демократию» Марсель де Грааф в популярной соцсети написал пост-возмущение по поводу аплодисментов в честь 98-летнего эсэсовца в канадском парламенте во время выступления президента Украины Владимира

“Пытаюсь понять”. Дуда шокирован заявлением Зеленского о сговоре Польше и России

Президент Украины Владимир Зеленский рискует спровоцировать в Польше антиукраинские настроения, заявил польский лидер Анджей Дуда. Так он прокомментировал высказывание украинского коллеги о том, что Варшава «подыгрывает Москве». Это заявление Зеленский

Умерла писательница Ольга Кузьменко, мать погибшего музыканта Кузьмы Скрябина

Мать известного украинского музыканта и продюсера Кузьмы Скрябина Ольга умерла в возрасте 77 лет. Ее сын трагически погиб в автокатастрофе в 2015 году. О смерти Ольги Кузьменко сообщил фонд, названный