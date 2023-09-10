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Если Соединенные Штаты передадут Украине ракеты ATACMS с дальностью поражения целей до 300 км, Киев использует их для ударов по Крымскому полуострову.

Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что такой дальности вполне достаточно, чтобы атаковать Крым.

«Предположу, что ВСУ направят их в сторону Крыма, Запорожской, Херсонской областей, нацелят на ЛНР и ДНР. Так что, как говорил наш президент Владимир Путин, надо их отбрасывать на как можно большее расстояние. И сбивать все их ракеты. Для нашей ПВО ATACMS станут новым вызовом, но мы их собьем», — отметил аналитик.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин рассказал о большой разрушительной силе ATACMS, которые запускаются реактивными системами залпового огня HIMARS. Он добавил, что эти боезаряды легко сбиваются практически любыми российскими зенитно-ракетными комплексами, начиная от С-400 и С-300 и заканчивая устаревшим, но все еще боеспособным ЗРК «Тунгуска».

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