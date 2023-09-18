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На Новодевичьем кладбище в Москве в скором времени состоится открытие нового памятника Галине Волчек – выдающейся актрисе, режиссеру, основательнице театра «Современник». Отмечается, что сейчас уже проводятся заключительные работы по монтажу памятника, но дата открытия памятника в честь великой актрисы пока неизвестна.

Скульптор памятника – Олег Ершов. Идея была предложена известным театральным художником Александром Боровским. Именно им был придуман логотип молодому театру, который безжалостно уничтожил новый художественный руководитель после смерти Галины Волчек. Однако этот худрук не смог долго удержаться на руководящей должности.

Отметим, что два года назад на могиле актрисы должен был быть установлен памятник, созданный скульптором Франгуляном. Однако поклонники творчества Галины Волчек выразили сильнейшее недовольство скульптурой, поэтому памятник не был установлен.

Галина Волчек умерла в декабре 2019 года в возрасте 86 лет.

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