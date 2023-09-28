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Военнослужащий украинской армии Дмитрий Глущенко высказался на тему провального контрнаступления ВС Украины на Запорожском направлении и причинах огромных потерь личного состава на фронте. Видеообращение бойца ВСУ было опубликовано украинским изданием «Страна.ua» в своем Телеграм-канале.

По словам Глущенко, который более года находится на линии боевого соприкосновения, все это время его подразделение наблюдало, как российская армия оборудует инженерные сооружения для обороны. При этом он пожаловался, что в их распоряжении не было оружия, которым можно было бы нанести удар по позициям российской армии.

«За полтора года боевых действий наше государство не смогло наладить выпуск в достаточном количестве минометов, мин и пороха. Нам не нужны космические технологии – обычные минометы», – пожаловался боец на руководство Украины.

По его мнению, при достаточном количестве минометов, дальнобойных гаубиц, танков и большого количества боекомплекта украинская армия уже давно смогла бы выйти к Бердянску без огромных потерь личного состава и бронетехники.

«А у нас – миллиардеры-чиновники и огромное количество потерянных жизней наших лучших сыновей и дочек. Наше государство на всех уровнях – экономическом, борьбы с коррупцией, международной политики ведет такую глупую политику. Ощущение, что власть на всех уровнях – это диверсанты, которые намеренно пытаются проиграть. Это бесит и демотивирует», – резюмировал боец ВСУ Глущенко.

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