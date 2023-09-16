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Как сообщает издание «Военное дело», в украинском медийном пространстве активно обсуждается визит лидера КНДР в Российскую Федерацию. Основное опасение, выраженное украинскими экспертами, – невозможность «всемогущего Запада» своими санкциями разрушить военно-техническое сотрудничество Пхеньяна и Москвы.

Украинские журналисты отмечают, что даже угрозы американского правительства наложением новых санкций ничего не дадут, ведь и Россия и Северная Корея смогли найти выход в условиях максимальных ограничений.

Кроме того украинские эксперты считают, что встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына является ничем иным, как сигнал для Южной Кореи, которая на данный момент пока еще не решилась на поставку своих танков для Киева. Украинские политологи уверены, что как только Сеул осуществит поставки оружия на Украину, в ответ Москва предоставит Пхеньяну свои ракетные технологии. К тому же, Северная Корея продолжает успешное развитие своей ядерной программы.

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