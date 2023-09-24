Непосредственно диплом о высшем образовании не понадобился большинству российских бизнесменов для карьерного роста, однако обучение в университете помогло сформировать практические навыки, которые пригодились в жизни. Издание «Коммерсантъ» поинтересовалось мнением о пользе высшего образования у владельцев крупных российских компаний.

По словам основателя сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасии Юсиной, ей удалось добиться успеха в бизнесе благодаря хорошему образованию. Первое высшее образование Юсина получила в МГУ, закончив факультет журналистики. Позже она продолжила учебу в Парижском институте политологии Sciences Po, а после возвращения на Родину прошла обучение на специальном курсе экономического факультета МГИМО.

Юсина уверена, что быстрый успех в индустрии фитнесса ей удалось достичь благодаря применению на практике знаний, полученных во время получения высшего образования, о построении бизнес-процессов, продаж, выстраивании логистики и формировании команды.