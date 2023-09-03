В отношении 30-летней женщины, которая спровоцировала жуткую автокатастрофу под Алапаевском, возбуждено уголовное дело. Напомним, ее автомобиль на большой скорости слетел с трассы, протаранил дерево на обочине и загорелся. В результате
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В отношении 30-летней женщины, которая спровоцировала жуткую автокатастрофу под Алапаевском, возбуждено уголовное дело. Напомним, ее автомобиль на большой скорости слетел с трассы, протаранил дерево на обочине и загорелся.

В результате аварии от ожогов погибли 16-летняя девушка и парень 18 лет. Правоохранители выяснили, что водитель авто находилась за рулем после употребления спиртных напитков. Именно из-за этого она не справилась с управлением, что и стало причиной жуткой трагедии.

В пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье 264, часть 6, пункт «а» за нарушение ПДД, совершенное в пьяном виде и повлекшее за собой смерть двух человек. Она предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет.

Сейчас проводятся экспертизы, опрашиваются очевидцы, собирается полная доказательная база для суда.

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