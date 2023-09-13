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Правительство Великобритании увеличило с 280 до 410 миллионов фунтов стерлингов сумму контракта на производство боеприпасов для Украины. Об этом сообщили представители компании BAE Systems, работающей в военно-промышленном комплексе страны.

Увеличение суммы на 130 миллионов рублей, позволит не только восполнить дефицит боеприпасов, который образуется после передачи ракет и снарядов Киеву, но еще и открыть около 200 новых рабочих мест.

Великобритания намерена и дальше оказывать поддержку киевскому режиму, поэтому ей необходимо задуматься о расширении производства боеприпасов, заявил заместитель главы оборонного ведомства страны Джеймс Картлидж.

«Важно, чтобы мы наращивали наше суверенное производство боеприпасов. Этот контракт еще больше увеличит запасы боеприпасов, одновременно поддерживая нашу оборонную промышленность и создавая сотни высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании», – заявил чиновник.

Средства в размере 130 млн фунтов стерлингов пойдут на открытие новой линии по изготовлению 155-миллиметровых снарядов, а также предприятия по производству взрывчатки.

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