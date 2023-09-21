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Вечером 21 сентября в Одесской области прогремел мощный взрыв. Он прозвучал практически сразу после объявления воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы написали, что зафиксирован пуск ракеты «Оникс» из берегового комплекса «Бастион», развернутого на Крымском полуострове. В 18:48 начали поступать сообщения о сильном взрыве.

Напомним, Воздушные силы Украины ранее заявляли, что в распоряжении ВСУ нет средств ПВО, способных сбивать противокорабельные ракеты «Оникс». Это означает, что боезаряд, выпущенный по Одесской области, достиг намеченной цели. Но Киев пока не раскрывает результаты атаки.

В данный момент сообщается о полете дронов-камикадзе «Герань» по направлению к Николаевской области, в регионе объявлена тревога.

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