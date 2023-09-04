В ярославской больнице скончалась женщина, обвиняемая в убийстве своей 10-месячной дочери. Данное заявление было сделано 4 сентября представителями пресс-службы регионального следственного управления СК. Отмечается, что подозреваемая в убийстве ребенка 35-летняя
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В ярославской больнице скончалась женщина, обвиняемая в убийстве своей 10-месячной дочери. Данное заявление было сделано 4 сентября представителями пресс-службы регионального следственного управления СК.

Отмечается, что подозреваемая в убийстве ребенка 35-летняя женщина во время нахождения в СИЗО предприняла попытку самоубийства. Подозреваемая была доставлена в медучреждение. Однако впоследствии женщина умерла.

«Следственными органами СК России по Ярославской области проводится проверка по факту смерти 35-летней женщины», — заявили в пресс-службе.

Напомним, что 14 июля в реке Которосль в Ярославле было найдено тело 10-месячной девочки. Труп ребенка был найден под мостом. Правоохранители задержали по подозрению в убийстве мать ребенка, возбудив против нее уголовное дело часть 2 статья 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии). Обвиняемая была заключена под стражу.

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