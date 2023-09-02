Ирина Плотникова, работающая классным руководителем в одной из школ Волгограда, отказалась от целого класса, сформированного из детей мигрантов, не говорящих свободно на русском языке. Об этом в своем материале сообщает портал V1.ru.

Руководство школы №33, расположенной в поселке Аэропорт, решило сформировать отдельный класс из незнающих хорошо русский язык детей, не смотря на возражения со стороны родителей. Однако спустя год классный руководитель решила отказаться от своих учеников, поскольку ей в одиночку приходилось восполнять пробелы в знании русского языка юных воспитанников.

При этом директор школы Татьяна Озерова от комментариев по поводу возникшей ситуации отказалась. Хотя при формировании класса родители учеников опасались, что формирование класса полностью из детей, не говорящих свободно на русском языке, может негативно сказаться на их интеграции в российское общество.