Председатель комитета образования и науки Лариса Савина сообщила 2 сентября, что для класса волгоградской школы, где учатся дети мигрантов из стран СНГ, был найден педагог. По словам Савиной, учебный процесс продолжится. Для детей-мигрантов была разработана специальная программа. Работать с классом будет учитель первой категории. «Они идут последовательно по программе, которая была для них разработана», – заявила председатель журналистам РИА Новости.

Савина выразила надежду, что новый педагог сможет найти подход к ученикам. Что касается, учителя, ранее работавшего в классе мигрантов по спецпрограмме, то она не уволилась из школы. В комитете образования и науки отметили, что педагог вела одновременно два класса. В текущем году она попросила руководство снизить нагрузку.

Ранее сообщалось, что в поселке Аэропорт Волгограда в школе №33, сформированный отдельный класс из не владеющих русским языков детей остался без классного руководителя. Педагог решила отказаться от учеников-мигрантов, так как в одиночку не смогла восполнить пробелы в знании русского языка юных воспитанников.