Жительница Уфы Аида Гиниятуллина обратилась за помощью к главе республики Радию Хабирову из-за осыпания грунта под подпорной стеной 24-этажного дома. Жильцы опасаются, что следом может рухнуть все строение. Все дело
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Жительница Уфы Аида Гиниятуллина обратилась за помощью к главе республики Радию Хабирову из-за осыпания грунта под подпорной стеной 24-этажного дома. Жильцы опасаются, что следом может рухнуть все строение.

Все дело в том, что неподалеку от дома идет строительство. Из-за него на парковке появилась большая трещина на асфальте, которая ведет к котловану на месте возведения нового объекта. Жильцы требуют провести тщательную проверку проекта и качества выполнения строительных работ.

Они не доверяют застройщику, так как уверены – он будет до последнего скрывать то, что происходит на объекте.

Речь идет о доме на улице Генерала Рыленко, 8. Он был сдан в эксплуатацию в 2021 году и возведен компанией «Южный». Ее деятельность проверялась Ростехнадзором в том же году и тогда никаких нарушений обнаружено не было.

В мэрии сообщают, что уже сейчас предпринимаются меры для исключения аварийной ситуации. В нижней части откоса установлена подпорная стенка. Позже временную конструкцию сменит постоянная, для которой смонтируют основание из винтовых свай.

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