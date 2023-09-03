На ул. Кирова в центре Ярославля жители города устроили импровизированный концерт. Они исполнили композицию группы Cream Soda, сооснователь которой весной 2023 года вместе с друзьями утонул в Волге.

На кадрах записи, попавших в Сеть, видно, как ярославцы поют на камеру.

«Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве», — кричат жители города.

Группа Cream Soda получила известность благодаря этому хиту, а также композиции «Никаких больше вечеринок» и другим песням. Основали ее Илья Гадаев из подмосковного Орехово-Зуево и ярославец Дмитрий Свиргунов. Одной из «фишек» группы стали видеоклипы, которые снимались при участии известного шоумена Александра Гудкова.

Трагедия с Дмитрием Свиргуновым произошла в ночь на 21 марта. Он вместе с братом и друзьями отправился пешком по замерзшей еще Волге. Все они провалились под лед и не сумели спастись.