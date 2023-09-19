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Двое злоумышленников похитили женщину в самом центре Москвы и требовали за ее освобождение выкуп в размере 10 миллионов долларов. В результате слаженной работы правоохранительных органов женщину удалось освободить, а похитителей задержать. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как следует из официального заявления, на аналитика крупной инвестиционной компании напали прямо на парковке делового центра «Москва-Сити», расположенного на Пресненской набережной. Злоумышленники ударили свою жертву по голове в момент, когда она садилась в своей автомобиль Porsche Cayenne.

Женщину на ее же автомобиле сначала вывезли в Пушкинский городской округ, а потом пересев в собственный автомобиль похитители отвезли аналитика в коттеджный поселок, в одном из домов которого удерживали ее в течение недели. При этом злоумышленники требовали у ее матери, проживающей заграницей, выкуп в размере 10 миллионов долларов.

В настоящий момент в отношении задержанных похитителей завели уголовное дело по статьям 126, 163 и 166 УК РФ («Похищение человека», «Вымогательство» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»).

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