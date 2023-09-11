Специалисты из Центра медицины Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова рассказали журналистам РИА Новости, что так называемая осенняя хандра не является болезнью. И чаще всего данное состояние проходит самостоятельно.

Осенняя хандра является реакцией организма человека на резкие изменения в природе. Из-за сокращения светового дня снижается уровень жизненной активности. По словам специалистов, в осенне-зимний период у многих людей ухудшается настроение и сон. Также возникновение данного апатичного состояния ученые связывают с недостатком солнечного света. «Примерно десять процентов людей очень чувствительны к подобным природным изменениям», – рассказал руководитель Центра медицины сна в Медицинском научно-образовательном центре МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

Кроме того, на изменения в природе также накладываются факторы личностного характера. Специалисты также отмечают, что осенняя хандра не повод для беспокойства. Но если она затянулась слишком сильно и мешает обычному ритму жизни, то стоит проконсультироваться с психологом, порекомендовал доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.