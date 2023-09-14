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В центральной части Челябинска на перекрестке улиц Энгельса и Сони Кривой под землю провалился асфальт. В образовавшуюся яму угодило колесо, проезжающего по дороге легкового автомобиля. Соответствующие фото опубликовал портал «Челябинск онлайн».

В настоящий момент выясняется причина произошедшего. На месте провала работают специалисты. При этом сам провал был огорожен, чтобы в него не угодили другие автомобили. Об этом сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

В мэрии города сообщили, что на месте провала был установлен водоналивной барьер, а место происшествия осматривает начальник УЖКХ Челябинска. Также к месту провала прибыли все сетевые организации города, чьи коммуникации проходят под дорожным полотном.

Местные жители сообщают, что подобные провалы довольно часто случаются и в других местах города. Например, в районе улиц Сталеваров и 60-летия Октября провалы случаются практически каждый год. Подобная ситуация происходит по улице Гагарина между Руставели и Агалакова.

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