В Томской области в Кривошеинском районе произошло жестокое убийство медработника во время исполнения должностных обязанностей. Следственный комитет РФ по Томской области возбудил уголовное дело по факту убийства фельдшера, которая погибла от рук пациентов.

Отмечается, что двое мужчин распивали спиртные напитки у себя дома. Одни из них во время застолья обжег себе руки. Его товарищи вызвали скорую помощь. Прибывшая по вызову фельдшер вошла в дом, но товарищ пострадавшего вступил с медработницей в словесный конфликт, а затем и вовсе избил ее до смерти. После чего вынес тело из дома и спрятал его в лесу.

Согласно сообщению СУ СКР по Томской области, вечером 25 сентября в лесном массиве поблизости населенного пункта Иштан Кривошеинского района Томской области было обнаружено тело женщины с многочисленными телесными повреждениями. Погибшей оказалась местный фельдшер.

Подозреваемый в совершении данного преступления был задержан и уже сознался в содеянном. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело Ч.1 СТ. 105 УК РФ (убийство).