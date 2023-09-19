Утром 18 сентября в Санкт-Петербурге произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили дети. Происшествия случились в Красногвардейском и Калининском районах города. Об этом сообщает портал «Фонтанка».

Во время движения по придомовой территории по адресу Муринская дорога, дом 70, корпус 2, 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, сбила ученика второго класса, переходящего дорогу, в 07:45 утра. 7-летний мальчик был госпитализирован с травмами средней степени тяжести. При этом известно, что женщина в течение 2022-2023 годов привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 39 раз.

В 08:22 на проспекте Маршалла Блюхера возле дома 14 женщина-водитель, управляя автомобилем Ford Maverick, сбила 14-летнюю девочку, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. Ученица восьмого класса получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Виновница ДТП в течение 2023 года нарушала ПДД семь раз, при этом оплачено было всего два штрафа.