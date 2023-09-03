Специалисты детской республиканской клинической больницы Казани осуществили удаление большой опухоли у новорожденного ребенка. Такую информацию опубликовал Телеграм-канал Mash Iptash.

Отмечается, что первая операция ребенку была проведена еще в утробе матери. У плода была обнаружена тератома – быстро разрастающееся новообразование. Беременная наблюдалась в медучреждении в Екатеринбурге, но рожать поехала в Казань.

После родов было решено, что опухоль новорожденному ребенку удалят казанские хирурги. По достижении месячного возраста малышу была проведена операция по удалению разросшейся опухоли. Отмечается, что хирурги вырезали у младенца новообразование, весом в один килограмм. Сейчас ребенок идет на поправку, однако он еще находится под наблюдением врачей.

Тератома представляет собой эмбрионально-клеточную опухоль, которая в основном диагностируется у детей в младенческом возрасте. Как правило, данное новообразование является доброкачественным, однако все равно требует своевременного лечения, так как риск злокачественного процесса увеличивается.