Специалисты детской республиканской клинической больницы Казани осуществили удаление большой опухоли у новорожденного ребенка. Такую информацию опубликовал Телеграм-канал Mash Iptash. Отмечается, что первая операция ребенку была проведена еще в утробе матери.
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Специалисты детской республиканской клинической больницы Казани осуществили удаление большой опухоли у новорожденного ребенка. Такую информацию опубликовал Телеграм-канал Mash Iptash.

Отмечается, что первая операция ребенку была проведена еще в утробе матери. У плода была обнаружена тератома – быстро разрастающееся новообразование. Беременная наблюдалась в медучреждении в Екатеринбурге, но рожать поехала в Казань.

После родов было решено, что опухоль новорожденному ребенку удалят казанские хирурги. По достижении месячного возраста малышу была проведена операция по удалению разросшейся опухоли. Отмечается, что хирурги вырезали у младенца новообразование, весом в один килограмм. Сейчас ребенок идет на поправку, однако он еще находится под наблюдением врачей.

Тератома представляет собой эмбрионально-клеточную опухоль, которая в основном диагностируется у детей в младенческом возрасте. Как правило, данное новообразование является доброкачественным, однако все равно требует своевременного лечения, так как риск злокачественного процесса увеличивается.

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