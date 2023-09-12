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В Тамбовской области умерла 37-летняя женщина и ее 8-летняя дочь в результате сильной интоксикации. Другой ребенок погибшей женщины – девочка в возрасте 13 лет также госпитализирована с признаками отравления. Трагедия произошла в ночь на 6 сентября 2023 года в селе Озерки Никифоровского округа Тамбовской области. Женщина умерла дома, а ее 8-летняя дочь скончалась в больнице.

По сообщению пресс-службы СУ СКР по Тамбовской области, в связи со смертью женщины и ее несовершеннолетней дочери возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

По предварительным данным, семья отравилась продуктами, купленными в одном из местных магазинов. Для установления точных причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Также по информации регионального СУ СКР, следователи осуществят расследование в отношении действий медиков, оказывающих медицинскую помощь ребенку, который скончался.

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