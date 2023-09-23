В Нижнем Тагиле, Свердловская область, на перекрестке улиц Красногвардейская и Фестивальная водители устроили настоящую драку. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости».

Согласно информации ТГ, по всей вероятности, два водителя не смогли «поделить дорогу», поэтому они решили выяснить кто прав, кто виноват с помощью грубой физической силы. «В городе, утыканном камерами безопасного города, на виду у всех, прямо под камерами видеонаблюдения. Водители устроили самую настоящую драку!», – говорится в сообщении поста.

Данный инцидент произошел 22 сентября около 9 часов утра. Видеозапись драки двух мужчин, за которой спокойно наблюдали пассажиры, вышедшие из машин, была опубликована в Сети.

Ранее жители Нижнего Тагила возле остановки у вокзала начали драться прямо в салоне общественного транспорта, следующего по маршруту №50. Конфликт между людьми произошел из-за места в салоне автобуса.