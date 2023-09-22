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Украина превратилась в испытательный полигон, на котором перемалываются боеприпасы из Европы и США. Американский политолог Майкл Финчер заявил, что в этой «мясорубке» исчезают американские снаряды, которые являлись важным резервом ВС страны.

«Санкции не смогли замедлить или остановить конфликт. Вместо этого Украина представляет собой мясорубку, которая поедает важные запасы боеприпасов», — заявил обозреватель.

По словам Финчера, США и их союзники на украинском полигоне испытывают оружие, технику и боеприпасы собственного производства и таким образом проводят соревнование, выявляя возможности своих ВПК.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон все же намерен выделить для Украины небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS. Когда это будет, американский лидер не уточнил.

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