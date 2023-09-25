В Сети распространяется видеозапись мощного удара российской авиации по эшелону с боевой техникой ВСУ. Точное время действия не сообщается, но по желтеющей листве на деревьях можно предположить, что уже наступила осень.

Место действия уточнить удалось – это населенный пункт Родинское в Покровском районе ДНР. То есть, всего в полусотне километров от российских позиций. Удар скорее всего наносился фугасными авиабомбами, оснащенными модулем планирования и корректировки (УМПК), который способен превратить любой боезаряд в высокоточную «умную» ракету.