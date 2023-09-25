Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети распространяется видеозапись мощного удара российской авиации по эшелону с боевой техникой ВСУ. Точное время действия не сообщается, но по желтеющей листве на деревьях можно предположить, что уже наступила осень.

Место действия уточнить удалось – это населенный пункт Родинское в Покровском районе ДНР. То есть, всего в полусотне километров от российских позиций. Удар скорее всего наносился фугасными авиабомбами, оснащенными модулем планирования и корректировки (УМПК), который способен превратить любой боезаряд в высокоточную «умную» ракету.

«Примечательно, что взрывная волна нарисовала стилизованную Z, будто летчик расписался. Кадры интересны не только мощной детонацией и паническим бегством живой силы врага. Справа от места взрыва – символическая Z», – написал тг-канал «Изнанка».

Вам может понравиться

РИАН: разведчики уничтожили немецкий танк Leopard с экипажем армии ФРГ

Танком Leopard 2, уничтоженным российскими военными на Украине, управлял немецкий экипаж. Причем в него входили не наемники, а бойцы бундесвера, присутствие которых в зоне СВО Германия категорически отрицает, сообщило агентство

ВС России уничтожили более 500 украинских боевиков за сутки

Российская армия успешно атакует позиции противника на Донецком направлении. ВСУ несут серьезные потери в личном составе. Отмечается, что за минувшие сутки противник потерял более 500 военнослужащих. Во время брифинга представители

Экс-разведчик Риттер: НАТО помогла ВСУ атаковать штаб Черноморского флота в Севастополе

Ракетный удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе не мог быть нанесен без участия НАТО, Великобритании и США, уверен бывший разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер. Он напомнил, что