Севастопольцы стихийно подхватили флешмоб с исполнением гимна города после ракетной атаки со стороны вооруженных сил Украины. Жители выкладывают в Сеть ролики с исполнением песни «Легендарный Севастополь, неприступный для врагов», которая является гимном города моряков. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор прикрепил к своему посту, в котором он сообщил о набравшем популярность в Сети флешмобе, сразу несколько видеороликов, на которых обычные жители города исполняют гимн Севастополя.

«В Городе-Герое прямо сейчас флешмоб: люди поют его гимн и выкладывают видео в соцсети. Самое прекрасное здесь то, что эта акция – спонтанная. Ее придумали сами жители и начали публиковать записи на личных страницах», – написал Развожаев в своем Телеграм-канале.

Патриотическую инициативу севастопольцев уже осветили местные телеканалы, поэтому гимн «Легендарный Севастополь, неприступный для врагов» уже поет практически весь Город-Герой.