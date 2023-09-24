В семье австралийцев родились близнецы, зачатые с разницей в 18 дней

Поппи и Майкл родились в один и тот же день, от одной матери, из одного чрева. Только один ребенок, сообщает ABC News, был зачат в результате ЭКО, а другой – естественным путем.

Это редчайший случай суперфетации. Поппи немного крупнее своего брата и выглядит старше его. И хотя у обоих детей общий день рождения, девочка биологически немного старше – на 18 дней, если быть точным. Кроме того, Поппи родилась доношенной, а Майкл – недоношенным.

Но как такое вообще может быть? По объяснению медицинских специалистов, зачатие и рождение Поппи и Майкл относится к одному из примерно 10 подтвержденных случаев в мире – так называемой суперфетации близнецов. Впрочем, некоторые эксперты считают, что данные об этом явлении, скорее всего, являются заниженными.

По сути, суперфетация означает, что женщина беременеет уже будучи беременной.

Как такое возможно

Если ваш разум изо всех сил пытается осознать сейчас, что это за новость такая – вы не одиноки в этом. Семейная пара из Австралии – Дэвид и Сандра – тоже не сумели понять эту концепцию, когда им впервые сообщили о предстоящей суперфетационной двойне.

«В этом не было никакого смысла», – призналась Сандра Сирл. «Мы просто переглянулись друг с другом в совершенном недоумении».

Оказалось, что австралийка забеременела дважды – один раз естественным путем и еще один раз благодаря ЭКО. Их пара решила обратиться к вспомогательным репродуктивным технологиям после того, как им заявили, что у них вряд ли получится зачать ребенка естественным путем.

Несколько лет назад у Дэвида диагностировали рак яичка, и перед курсом химиотерапией он сдал свою сперму на заморозку. Тем временем Сандре сообщили, что у нее мало яйцеклеток. Поэтому ЭКО казалось для них единственным вариантом обзавестись третьим ребенком. Первые двое детей пары – Джорджия и Фред – родились благодаря ЭКО.

Пройдя плановые медосмотры и выждав, как она считала, дни месячных, Сандра начала цикл ЭКО, даже не осознавая при этом, что уже забеременела.

Ее врач, специалист по фертильности Ричард Мерфи, обнаружил две беременности после того, как назначил тест на гормоны и анализы крови показали, что уровень гормонов у Сандры Сирл почему-то аномально высокий.

«На УЗИ был обнаружен плод возрастом семь или восемь недель, который был примерно на 18 дней старше, чем планировалось, плюс еще один маленький плодный мешочек, соответствующий ранней стадии беременности в цикле ЭКО», – рассказал доктор Мерфи.

«Это очень необычно, но сперва ей удалось забеременеть спонтанно, практически без поддерживающих гормонов, а затем, практически в то же время, в ней закрепился эмбрион ЭКО».

Трудная беременность

По признанию матери близнецов с суперфетацией, эта беременность была особенно тяжелой.

«Во-первых, я все время пыталась осознать факт беременности одновременно двумя детьми на разных сроках», – сообщила Сандра Сирл. «Мне постоянно приходилось объяснять очередным медспециалистам в Перте (штат Западная Австралия), что я жду двоих детей… одному из которых уже шесть недель, а другому больше – восемь с половиной недель».

«И никто из них не мог сообразить, как такое возможно. У меня с самого начала беременности все было сложно. Я ощущала себя очень больной, и это продолжалось вплоть до рождения близнецов».

Доктор Мерфи сообщил, что одним из основных факторов, осложняющих эту беременность, был расчет оптимальной даты для рождения детей, поскольку одному из них предстояло значительно отставать от другого в развитии.

«Между 36,5 и 39 неделями с новорожденными происходит много изменений», – пояснил он. «В возрасте 36 с половиной недель младенцы с высокой вероятностью будут иметь проблемы с дыханием, им потребуется дополнительная поддержка. И обычно дети на 39-й неделе рождаются вполне жизнеспособными».

«Поэтому нам было трудно определить оптимальное время для обоих, поскольку пытаться предсказать заранее, что в целом будет наилучшим для обоих новорожденных, это всегда сложно».

Австралийские чудо-младенцы

В итоге оба малыша родились здоровыми, хотя Майкл с весом всего два килограмма считался недоношенным, тогда как его доношенная сестра весила три килограмма.

Практически все австралийские медики единодушно сходятся во мнении, что история этих младенцев – это чудо.

«Это действительно медицинское чудо», – заявил доктор Мерфи. «Матери очень повезло, что после такого редчайшего события у нее родились двое прекрасных детей, это очень здорово».

Сандра Сирл сообщила, что рада поделиться «хорошими новостями» в ее семье.

«Я думаю, что когда ты годами проходишь лечение бесплодия, то просто не ожидаешь, что что-то подобное вообще может произойдет», – призналась она.

«Это было похоже на фантастическую случайность. Думаю, мы никогда не представляли себе, что у нас появятся четверо детей, но на самом деле нам это даже очень нравится».

Ее муж также заявил о довольстве тем, как все обернулось.

«У нас теперь та самая семья, о которой мы с супругой всегда мечтали», – сказал он. «Хотя мы получили немного больше, чем надеялись, но я не жалуюсь».