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В районе населенного пункта Красный Октябрь Саратовской области прогремел сильный взрыв, сообщил тг-канал Mash.

Предполагается, что он стал следствием разгерметизации газопровода, которая в свою очередь привела к возгоранию. На записи, сделанной на месте происшествия, видно, как в небо поднимается густой дым.

Четыре пожарных расчета отправлены к месту взрыва. В управлении МЧС по региону сообщают, что в результате происшествия загорелась сухая трава на площади около двух гектаров.

Информации о причинах разгерметизации газопровода и пострадавших пока не поступало.

Рано утром 14 сентября Украина пыталась провести очередную террористическую атаку на Крым. В Минобороны сообщили об одиннадцати сбитых беспилотных аппаратах. Последствия уточняются.

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