В Петербурге возле военкоматов образовались огромные многочасовые очереди. Соответствующие кадры опубликовала электронная газета «Фонтанка».

На опубликованных фото можно увидеть длинную вереницу людей, которые выстроились перед входом в один из военкоматов Санкт-Петербурга. Автор материала отмечает, что в начале недели сразу возле трех военкоматов города наблюдались огромные толпы людей.

В очередях были замечены сотрудники отделов кадров различных предприятий, которые принесли в военкоматы сведения о работниках. По словам женщины, которая стояла в очереди в комиссариат Кировского района, в течение часа из военкомата вышло только пять человек.

При этом многие компании решили встать на учет в комиссариатах из-за штрафа, который грозит работодателям в связи с вступающими в силу 1 октября поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Однако процесс постановки на учет идет медленно. «Мы пытаемся встать на учет как юридическое лицо в течение месяца и безрезультатно. Какие-то списки на декабрь, по телефону отвечают хамски, рассказывают о своей личной жизни», – заявила одна из женщин, стоящая в очереди в военкомат Центрального района.