В Самаре в Кировском районе в одной из квартир были обнаружены тела женщины и мужчины. Вместе с ними в квартире была 8-летняя дочь скончавшейся женщины. По сообщению Следственного комитета, ребенок был передан родному отцу, проживающему в Свердловской области.

Как сообщили в региональной прокуратуре, погибший мужчина был родом из Самары, а женщина из Екатеринбурга. Отмечается, что пара скончалась в ночь на 18 сентября. Причина смерти мужчины и женщины на данный момент устанавливается следствием. С этой целью была назначена судебно-медицинская экспертиза. СУ СК РФ по Самарской области по данному делу проводит доследственную проверку.

По словам родственников погибшего, пара вела здоровый образ жизни, следили за своим здоровьем и не употребляли запрещенных веществ. Погибший хорошо относился к дочери своей сожительницы. Мать погибшего рассказала, что они жили вместе в гражданском браке, но планировали в скором времени жениться.