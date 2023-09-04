В городе Батайск Ростовская область неизвестные избили, а затем открыли стрельбу из травматического оружия по участнику спецоперации. По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Ситуация была взята под контроль главой региона.

Брат пострадавшего участника СВО, рассказал, что Вячеслав в день происшествия гулял вместе с другом и своей девушкой в местном парке. Неподалеку от них сидело несколько молодых людей. Компания неизвестных начали в грубой форме обращаться к Вячеславу, а затем словесная перепалка переросла в драку.

Несколько человек избивали мужчину, но когда он вырвался и пытался убежать от обидчиков, кто-то из них выстрелил в Вячеслава из травматического оружия. Врачи диагностировали у пострадавшего серьезное ранение. Одна из пуль повредила головной мозг. Медики провели операцию.

По информации донского управления МВД, в пострадавшего выстрелили 12 раз. На данный момент правоохранители устанавливают личности участников конфликта.