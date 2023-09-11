В Ростовской области, на хуторе Красный Десант Неклиновского района против 15-летнего подростка правоохранители возбудили уголовное дело. Школьник устроил в учебном заведении поножовщину, в результате чего три человека получили ранения. По сообщению СК Ростовской области, против юноши возбуждено уголовное дело по Ч.3 Ст.30, п.п. «а, б» Ч.2 Ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, предположительно, подросток намеревался убить своего учителя. Для этого он взял кухонный нож с собой в школу. Он был остановлен вахтером, педагогом школы и родственником одной из учениц. В результате подросток ранил всех троих. Ученики школы не пострадали.

Сильнее всего пострадал пожилой мужчина, дедушка одной из первоклассниц. Ему школьник нанес 6 ножевых ранений. Мужчина был госпитализирован. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Учитель и вахтер получили легкие ранения. Подросток был задержан полицейскими. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего.