Центробанк принял решение изменить правила погашения банковских кредитов, чтобы защитить наименее экономически защищенную сторону, то есть заемщиков.

До сих пор средства, внесенные должником, сперва шли на имеющуюся задолженность, штрафные санкции и неустойки, а затем уже на погашение процентов и основного долга. То есть в ситуации, когда из-за потери дохода человек вносил сумму, меньшую требуемой, он лишь оплачивал штрафы, не погашая кредит. Это приводило к кредитному закабалению.

По новым правилам, предложенным Центробанком, Минфином, министерствами экономики и юстиции, средства сперва будут идти на погашение долгов, основной суммы кредита и процентов, а уж потом – на неустойки и штрафы.

Кроме того, Центробанк предложил и еще одно важное изменение. Теперь в случае отказа клиента от страховки или расторжения договора после получения ипотечного кредита банки не смогут существенно изменять процентную ставку.

Эксперты рассказали изданию «Известия», что это правильный подход, так как человек сможет гасить основную сумму долга и проценты. Неустойки же, размер которых зависит как раз от суммы задолженности, автоматически будут уменьшаться.

Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев высказал другую точку зрения. Он пояснил, что для клиентов банков, допустивших задолженность, эффект будет не таким значительным, как может показаться. Но вот банковским учреждениям придется потратиться на переналадку всех процессов и перенастройку программного обеспечения, что выльется в круглую сумму.

Евгений Сеньковский, возглавляющий в Росбанке отдел по работе с просроченной задолженностью, признал, что поправки в закон действительно облегчают жизнь клиентам банков. Но вот самим финансовым учреждениям фактически придется платить за использование должниками кредитов сверх установленного срока. Также он отметил, что если клиент платит по графику, для него не имеет никакого значения, на что идут внесенные средства. В случае финансовых трудностей Росбанк всегда готов предоставить возможность реструктуризации кредита и другие варианты его погашения.